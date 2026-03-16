Gaziantep’te Mukaddes Emanetler 2 Sergisi Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, "Mukaddes Emanetler 2 Sergisi" ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Adil Sani Konukoğlu Koleksiyonu'ndan seçilen farklı dönemlere ait eserler yer alıyor.

Bir hafta sürecek serginin, Osmanlı dünyasında kutsal mekanlarla kurulan derin manevi bağın izlerini öne çıkardığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergi açılışındaki konuşmasında Konukoğlu ailesine teşekkür etti.

İş insanı Adil Sani Konukoğlu ise eserleri toplama sürecine değinerek, şunları kaydetti:

"Gerek İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, nerede müzayede varsa buraları dolaşarak, önemli ve değerli eserleri seçerek topladık. Yirmi yılımızı aldı bu eserleri toplamamız. İnşallah bundan sonra da eserler gördükçe, buldukça koleksiyonumuza katacağız. Yeni yapılacak olan Pürsefa Han'ın içerisindeki Türk-İslam Müzesi'ndeki bütün eserlerimizi orada sergileyeceğiz. Yaklaşık 1000'e yakın eser var."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katıldığı program, kurdele kesilmesi ve serginin gezilmesiyle sona erdi.