Gaziantep'te Kursiyerlerin El İşi Ürünleri Sergilendi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki kursiyerler, yıl boyunca emek vererek hazırladıkları el işi ürünlerini Selçuklu Gençlik Merkezinde sergiye sundu. El sanatları, dikiş, nakış gibi çeşitli branşlardaki eserler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünler sergiye sunuldu.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selçuklu Gençlik Merkezinde eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca emek vererek hazırladıkları el işi ürünlerini sergide görücüye çıkardı.

El sanatları, mefruşat, dikiş, nakış gibi birçok farklı branşta üretilen eserler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Açıklamada, Şahinbey Belediyesi'nin ilçenin farklı bölgelerinde açtığı sosyal tesislerde bu şekilde binlerce kursiyere eğitim verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Kültür Sanat
