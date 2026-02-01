Haberler

Gaziantep'te Güvercin Yarışması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ile Güvercin Sevenler Derneği tarafından "29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ile Güvercin Sevenler Derneği tarafından "29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Orta Doğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen festivale, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişi katıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, kuşlara yönelik bir pazar kuracaklarını belirterek, "Kuş Pazarı'nın arka tarafına yem merkezi de kuracağız. Kuşçular yemlerini bizden alacak. Seçimden önce ne söz verdiysek yerine getireceğiz." dedi.

Yılmaz, Gaziantep'te 40 bin kuşçu bulunduğunu ve onların yanında olacaklarını da sözlerine ekledi.

Gaziantep Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Hakan Göğüş ise desteklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

Festival kapsamında 15 ayrı kategoride seçilen en güzel güvercinlerin sahiplerine kupa verildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Kültür Sanat
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Sadece sapık değilmiş! İşte parasına göz diktiği ülke