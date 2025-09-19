Gazi Oktay Arslanpay: 15 Yıldır Kentsel Dönüşüm Projelerinde Görev Alıyor

Van'da 2007'de terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanması sonucu gazi olan 47 yaşındaki Oktay Arslanpay, 15 yıldır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Adana İl Müdürlüğünün kentsel dönüşüm projelerinde görev alıyor.

Çatak ilçesinde 21 Eylül 2007'de düzenlenen operasyona katılan jandarma astsubay Arslanpay, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağız bölgesinden yaralandı.

Evli ve 3 çocuk babası Arslanpay, 1 yıl süren tedavi ve rehabilitasyon sonrasında sağlığına kavuşup ailesiyle buluştu.

Arslanpay, gazilik ünvanı verilmesinin ardından 2010'da Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğüne atandı.

Devletin ve ailesinin desteğiyle hayata tutunan Arslanpay, 15 yıldır kentin çehresinin güzelleştirilmesi ve güvenli konutlarla buluşturulması için mesai yapıyor.

"Tedavim yaklaşık 6 ay yoğun bakımda devam etti"

Oktay Arslanpay, AA muhabirine, operasyonda yaralandıktan sonra gözünü hastanede açtığını söyledi.

Zorlu tedavi süreci geçirdiğini ifade eden Arslanpay, "Tedavim yaklaşık 6 ay yoğun bakımda devam etti. Sonrasında istirahatlerle bu süre ortalama 1 yıl sürdü. Bu sürede yemek yeme ihtiyaçlarımı karşıladığımda aradan 5 aylık süre geçmişti. Dilimde 3 santimetreye yakın kısalma var." dedi.

"Nefes aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum"

Hayata yeniden uyum sağlamasının kolay olmadığını vurgulayan Arslanpay, şöyle konuştu:

"Devletin verdiği imkanlarla geçirdiğim hastane ve rehabilitasyon süreci, daha sonra da psikolojik tedavilerle tekrar hayata adapte edildim. Şu anda nefes aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Devletimiz bizi sahipsiz bırakmadı, halen de destek oluyor. Görev verilmesi halinde aynı şartlarda vatanı savunmaya hazırım. Süreç zorluydu ama hayatta insanın başına her şey gelebilir. İnsanlar düştüğü yerden kalkmasını bilmeli."

Arslanpay, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladığını sözlerine ekledi.