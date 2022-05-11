GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gazete kağıtları ve kot pantolonlardan yapılan ürünler dikkat çekti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kurslarında eğitim gören kursiyerlerden tarafından el emeği ile yapılan bin 324 eser, vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kurslarında eğitim gören kursiyerler, öğrendikleri bilgiler ve el emekleriyle birbirinden güzel ürünler ortaya çıkardı. 222 branşta eğitim gören 843 kursiyerin emek emek ürettiği bin 324 eser, düzenlenen GESMEK Geleneksel Yıl Sonu Sergisi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi, ilçe protokolü, kursiyerler, ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı. Törende kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Duaların edilmesinin ardından protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra ise protokol ve vatandaşlar, sergiyi gezerek hem kursiyerlerden hem de hocalardan bilgi aldı. Sergide ise gazete sayfaları kullanılarak yapılan sepetler ve eski kot pantolonlar kullanılarak yapılan ürünler dikkat çekti.

Serginin açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Ne güzel sepetler veya değişik argümanlar yapmışlar. Kot pantolonlardan minderler yapmıştılar. 'Sıfır atık' kavramına hizmettir bu. Bizim ninelerimiz hiç bir şeyi atmazlardı. Tekstiline, son parçasına kadar kullanırlardı. Kursiyerlerde kullanmış, bütün kot pantolonları toplamış, onları minder yapmış, yastık yapmış veya farklı dekoratif şekilde kullanmış. Göreceğiz ki profesyonel eller yetişmiş ve bundan sonra onlara da yine halkayı genişletip yeni nesiller, genç nesiller yetiştirmek nasip olur diye dua ediyoruz" dedi.

Eski kotlardan koltuk kılıfı ve yelek yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık' projesine kendilerinin de dahil olduklarını kaydeden GESMEK'de kırkyama ve keçe hocası olarak görev yapan Fatma Oral, "Bu yüzden eski kotlarımızı bu şekilde değerlendirdi. Eski kotları koltuk kılıfları, yelekler, paspaslar, çerçeveler, pazar arabası gibi ürünler yaparak değerlendirdik. Eski hiçbir şeyinizi atmayın. Bu şekil kurslarda bizlerden yardım alarak değerlendirebilirsiniz. Burada tabii ki sadece bunlar üzerinde durmadık. Bizim yaptığımız başka işler de vardı. Bunu da aralarda yaptık. Burada 1-2 aylık bir emek var. Ürünlerimiz sergileniyor, mutlu olmayalım mı? Hak ettik mutluluğu. Gerçekten çok güzel bir duygu. Bütün kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Ev hanımlarına sesleniyorum, lütfen evlerde oturmayın. Böyle kurslardan, bizim gibi hocalardan faydalanın" diye konuştu.

"30 senelik dantellerimden bluz ve etek yaptım"

Kursta, eski kazaklardan, gömleklerden ve bunun bir çok kullanılmış malzemelerden yeni ürünler elde ettiklerini söyleyen kursiyer Zeynep Bayraktaroğlu, "Çeşitli örtüler falan yaptık. Bununla hem evimize katkıda bulunuyoruz hem de atmaya kıyamadığımız eşyalarımız değerlenmiş oluyor. Hatıraları olan dantellerimizi falan keserek onları yeni bir şeylere çeviriyoruz. Benim kullanılmış 30 senelik dantellerimi yıkadım, boyadım, onlardan bluz ve etek yaptım. Üzerlerine motifler koyduk. Çok gurur duyuyorum. Boş zamanımı televizyon karşısında geçirmektense buralara gelerek bir şeyler yapıyorum. İnsan yaptığı şeylerle gurur duyar bu benim eserim diye. Hiç kimse evde boş boş oturmasın. Gelsinler, öğrensinler. Mesele küçük olan kıyafetleri onlara ekler yaparak büyütebilirler. Büyükleri küçültebilirler. Onlardan çantalar, önlükler, başka şeyler yapabilirler" şeklinde konuştu.

"Bunların hepsini gazetelerden yapıyoruz"

Sıfır Atık Ev Dekorasyonları üzerine GESMEK'de öğretmenlilk yapan Zübeyde Akpınar da "Okunmuş gazeteleri çubuklara sarıyoruz. Çubuklara sardıktan sonra bunlar boya aşamasından geçiyor. Doğal boyalar kullanıyoruz. Ondan sonra örmeye geçiyoruz. Ördükten sonra vernikliyoruz. Bu işlemlerin gıdaya bir zararı yok. Çeşitli ev aksesuarları yapıyoruz bunlardan. Kek fanusundan, çiçekliğinden, çamaşır sepetinden, sehpasından, kedi evine kadar aklınıza gelebilecek çeşit çeşit ürünler yapıyoruz. Bunların hepsini gazetelerden yapıyoruz. Okunup atılan gazeteleri biz değerlendirerek tekrar yeni bir obje olarak getiriyoruz. Bu ürünleri öğrenciler satarak evlerine bir katkı sağlıyorlar. Bütün öğrencilerimle gurur duyuyorum. Herkesin ilk senesiydi. Ama çok güzel ürünler ortaya çıktı. Çok sevinçliyim" ifadelerini kullandı.