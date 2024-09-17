Üye Girişi
Haberler

GastroAntep Kültür Yolu Festivali Dördüncü Gününde Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, yiyecek ve içecek stantlarıyla vatandaşlara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Festivalde katılımcılar, Gaziantep'in lezzetlerini tatma imkanı bulurken, etkinlikler coşkulu bir şekilde sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde devam ediyor.

Festival Park'ta 14 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında kurulan yiyecek ve içecek işletmelerinin stantları, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan rağbet görüyor.

Stant önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ustaların birbirinden lezzetli yiyecek ve içeceklerini tatma imkanını buluyor.

Mert Koca, festivalin yoğun olduğunu belirterek, "Yemek denilince akla ilk Gaziantep geliyor. Dört dörtlük bir festival, özellikle akşamları aşırı yoğun oluyor." dedi.

Sevgi Erçil, her yıl festivale katıldığını ifade ederek, "Çok güzel geçiyor, coşkulu eğlenceli, herkes gelip canının istediğini tadabiliyor. Ayrıca konserler var, çok eğlenceli geçiyor, çocuklar için bir çok etkinlik var. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hatice Çakır, festivalde standı bulunduğunu ve salça ile baharat çeşitlerini sattığını kaydederek, "Festivalimiz çok hareketli eğlenceli, güzel geçiyor. Kebaplardan dolayı bol dumanlı günler yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Kültür Sanat

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler Gastronomi gaziantep Festival Kültür Turizm

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Eylül Karatay, Akşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Karataş, Yüreğir, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Döşemealtı, Konyaaltı 17-18 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Eylül Keçiören, Çankaya, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi? Taşıyıcı 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Taşıyıcı 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 18 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yay, Kova burcu yorumu! 18 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (GALATASARAY GAZİANTEP) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Gaziantep maçı nereden izlenir? Bir Gece Masalı canlı izle! 3. Bölüm Pazartesi Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? İştirak ne demek? İştirak ne anlama gelir? Hediye ve Salim Güran'ın ilişki mi var? Hediye Güran kasten öldürmeye iştiraktan tutuklandı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });