Haberler

Gastro Afyon festivalinde Türk Mutfak Kültürü Atlası ve Ansiklopedisi tanıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gastro Afyon festivalinde Türk Mutfak Kültürü Atlası ve Ansiklopedisi tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'daki Gastro Afyon festival programında, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının Türk Mutfak Kültürü Atlası ve Ansiklopedisi Projesi tanıtıldı. Dijital haritası 8 bölümden oluşan projede, 8 ciltlik ansiklopedi planlanıyor ve Afyonkarahisar'ın mutfak kültürü de yer aldı.

Afyonkarahisar'da, 8. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali'nde, "Türk Mutfak Kültürü Atlası ve Ansiklopedisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Kentteki termal bir otelde düzenlenen festivalin gala programında, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının Türk mutfak kültürünü dijital ortama taşıyarak korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü "Türk Mutfak Kültürü Atlası ve Ansiklopedisi Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak hazırlanan projenin tanıtım heyetinde, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan ile bilim ve yürütme kurulu üyeleri yer aldı.

Projenin, Türk mutfağının ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırması, somut olmayan kültürel mirası korunması ve gastronomi diplomasisine katkı sunması amaçlanıyor.

Dijital haritası 8 bölümden (7 coğrafi bölge ve 5 kıtada Türk mutfağının etkisi) oluşan projenin, ansiklopedik yapısının 8 ciltten oluşturulması planlanırken, tüm içeriklere de "tmkatlas.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Öte yandan UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Afyonkarahisar'ın geleneksel mutfak kültürü, yöresel ürünleri ve yemekleri de proje dosyasında yerini alarak, dijital hafızaya kazandırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Spiker Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in ölümünde tutuklama! Otopsi raporu yüksek doz propofolü işaret etti

Ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı! Otopside o madde çıktı
Beşiktaş'ın borcu genel kurulda açıklandı! Kulübün yükü 27,5 milyar lirayı aştı

Kara Kartal'ın sırtındaki yük belli oldu! İşte kulübün borcu

Koskoca dağın zirvesini 38 yıldır kilitli tutuyorlar! İşte nedeni

Koskoca dağın zirvesini 38 yıldır kilitli tutuyorlar! İşte nedeni
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

6 ay önce başkanlık koltuğuna oturmuştu! Murat Güneş gözaltına alındı
Samsun'da 97 yaşındaki şemsiye tamircisi, hastalığına rağmen tezgaha döndü! Komşusu 1 saat yalvarmış

Komşusu 1 saat yalvardı! Hastalığına rağmen tezgahına döndü
Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?

Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın küplere bindiği an: Hayırdır oğlum, kovmadığıma dua et

Mehmet Şef'in küplere bindiği an: Hayırdır oğlum, kovmadığıma dua et
Şarkıcı Simge sahnede kendinden geçti

Ne yapıyorsunuz Simge Hanım?

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj

Ankara'da drenaj çalışmasında facia! Mahalle muhtarı göçükte can verdi

Bir anda göçük oldu! Mahalle muhtarı toprak altında kaldı