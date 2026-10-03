Gastro Afyon festivalinde Türk Mutfak Kültürü Atlası ve Ansiklopedisi tanıtıldı

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Afyonkarahisar'da, 8. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali'nde, "Türk Mutfak Kültürü Atlası ve Ansiklopedisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Kentteki termal bir otelde düzenlenen festivalin gala programında, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının Türk mutfak kültürünü dijital ortama taşıyarak korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü "Türk Mutfak Kültürü Atlası ve Ansiklopedisi Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak hazırlanan projenin tanıtım heyetinde, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan ile bilim ve yürütme kurulu üyeleri yer aldı.

Projenin, Türk mutfağının ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırması, somut olmayan kültürel mirası korunması ve gastronomi diplomasisine katkı sunması amaçlanıyor.

Dijital haritası 8 bölümden (7 coğrafi bölge ve 5 kıtada Türk mutfağının etkisi) oluşan projenin, ansiklopedik yapısının 8 ciltten oluşturulması planlanırken, tüm içeriklere de "tmkatlas.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Öte yandan UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Afyonkarahisar'ın geleneksel mutfak kültürü, yöresel ürünleri ve yemekleri de proje dosyasında yerini alarak, dijital hafızaya kazandırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA