Gardiyandan hikayeler... Develi tarihini efsanelerini yazıyor

Gardiyan Yaşar Adanur:

"Yazdığım kitaplardan maddi bir beklentim yok"

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde gardiyan olarak görev yapan Yaşar Adanur, boş zamanlarında Develi tarihinden efsanelerin kitabını yazıyor.

Develi B Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 48 yaşındaki Yaşar Adanur; boş zamanlarında kalemini konuşturuyor. Daha önceden şiir yazmakla meşgul olan Adanur, kadınların eski zamanlarda çektiği acıları görünce onlar hakkında kitap yazmaya karar verdiğini söyledi. 'Yüreği Kurumuş Kadınlar' ve 'Ağ Gelin' kitaplarının ardından 'Kefen Gelini' kitabını da yazmaya başlayan İnfaz Koruma Memuru Yaşar Adanur, "Develi B tipi cezaevinde gardiyanım. Boş vakitlerimde kitap yazıyorum. Önceden şiirler falan yazıyordum, sosyal medyadan sitelerden paylaşımlar yapıyordum. Kadınların çektiği acıları görünce böyle bir kitap yazmak aklıma geldi. Yüreği kurumuş kadınlardan sonra ağ gelini çıkardım, şimdide kefen gelini kitabımızı yakın zamanda okuyucularımız ile buluşturacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Yazmış olduğu Ağ Gelin kitabı hakkında bilgiler veren Adanur, "Kitap 234 sayfadan oluşuyor, konusundan kısaca bahsedecek olursak; Develi'de 1800'lü yıllarda yaşanmış bir efsane, güzelliği ile dillere destan olmuş Develi yöresinde çok sevilen nam salmış bir kişilikmiş. 1800'lü yıllar eşkıyaların yoğun olduğu bir zaman olduğu için eşkıyanın biri Ağ Geline göz koymuş. Yokluk zamanı olduğu için Ağ Gelin'in eşi gurbete çalışmaya gitmiş. Bunu fırsat bilen eşkıya Ağ Gelini, Erciyes dağına kaldırmayı düşünmüş. Bunu sezen Ağ Gelin akşamın karalığında çocukları ile birlikte kendini Erciyes dağına vurmuş. Erciyes dağına gittikten sonra Şeytan deresi denilen uçuruma gelmişler. Ağ Gelin aşağı bakmış eşkıya kendisine yaklaşıyor. 'Ne yapayım? Ne edeyim?' derken, dua etmiş 'Allah'ım ya beni burada çocuklarımla beraber taş et ya da kuş et namusumu kirletme, çocuklarımın anlına leke sürdürme' demiş. Orada ilk duası 'taş et' olduğu için orada çocukları ile birlikte taş olmuş" ifadelerini kullandı.

Maddi bir beklentisinin olmadığını dile getiren Yaşar Adanur; "Ben kitabımı yayınlamış bulunmaktayım. Yeni yazdıklarımı da yayınlamaya devam edeceğim. Benim maddi bir beklentim yok. Tek isteğim bu kitabın film olması ve Kayserimizin, ilçemizin güzelliklerinin tanıtılması" dedi.