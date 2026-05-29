Frig Vadisi bu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan Frig Vadisi, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Afyonkarahisar sınırlarındaki Ayazini köyü ve çevresindeki kaya yerleşimleri, oyma kiliseler ve peri bacaları yoğun ilgi gördü.

Tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan ve bir çok önemli eserinin Afyonkarahisar sınırları içerisinde kaldığı Frig Vadisi'nde her bayram olduğu gibi bu bayramda da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde kalan tarihi Frig Vadisi bayramdada ziyaretçi akınına uğradı.

Vadinin Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan eserler bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Frig Vadisi, Frig, Roma ve Bizans dönemlerinden izler taşıyan yapılarıyla dikkat çekiyor. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bölgenin tarihi dokusunu keşfediyor.

Bölgedeki esnaf bayram yoğunluğundan memnun olduklarını belirterek son yıllarda yapılan restorasyon ve altyapı çalışmalarının ziyaretçi sayısını artırdığını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
