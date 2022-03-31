Fotoğraflarla Yenişehir sergisine yoğun ilgi

BURSA Bursa Yenişehir Belediyesinin düzenlediği "Dört Mevsim Yenişehir Fotoğraf Yarışmasının kış etabı tamamlandı".

Yenişehir tarihi bina önünde düzenlenen Dört Mevsim Yenişehir Fotoğraf sergisinin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemizin tanıtımının yanı sıra kültürel miras bilincinin yeni nesillere aktarılmasını amaçlayan, Yenişehir'imizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Kutlamaları çerçevesinde düzenlediğimiz ve 300 fotoğraf sanatçısının katıldığı "Dört Mevsim Yenişehir Fotoğraf Yarışması"nın 'KIŞ' Etabı Sergi ve Ödül Törenini tamamlandık. İlk kez düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasında 'KIŞ' etabından oldukça değerli bir fotoğraf arşivini elde ettik. 'KIŞ' etabında çekilen fotoğrafları titizlikle değerlendiren kıymetli jüri üyelerimize teşekkür ediyor, dereceye giren ve ödül alan bütün fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımı da yürükten kutluyorum" diye konuştu.

Dört Mevsim Yenişehir Fotoğraf yarışması kış etabı resim sergisine ilçe Kaymakamı Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın, siyasi partilerin başkanları oda ve STK başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.