Folkart Academy 2025-2026 Dönemi İçin Tiyatro Merkezli Eğitim Programı Başlatıyor

FOLKART Academy, 2025-2026 döneminde tiyatro merkezli yeni eğitim programına başladığını duyurdu. İlk eğitimler, noter huzurunda belirlenen yetişkin grubu için 29 Kasım Cumartesi başlayacak; ikinci ve üçüncü yetişkin grupları 2026'da eğitime alınacak. Çocuk grubu için başvurular folkartakademi.com üzerinden sürerken, son başvuru tarihi 11 Ocak 2026. 10 - 14 yaş çocukların tiyatro atölyeleri ise 17 Ocak - 15 Şubat 2026 arasında gerçekleştirilecek.

İzmir'de kültür-sanat eğitimine erişimi artırma, genç yetenekleri destekleme ve sanatsal-kültürel üretimi teşvik etme amacıyla 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren Folkart Academy, 2025-2026 Eğitim Dönemi için perdeyi aralıyor. Kurulduğu günden bu yana binlerce kişiye ücretsiz ve profesyonel sanat eğitimi sunan akademi, yeni dönemin ilk derslerini yetişkin grubu ile başlatacak.

TİYATRO MERKEZLİ EĞİTİM DÖNEMİ

Proje Koordinatörlüğünü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan'ın üstleneceği Folkart Academy, bu eğitim döneminde sahne sanatlarının temelini oluşturan tiyatro odaklı geniş bir program sunacak. Oyunculuk, yaratıcı drama, reji, diksiyon, senaryo, hareket, nefes - beden çalışmaları, bale, ses - müzik, dramatik yazarlık ile oyun ve rol incelemelerini kapsayan eğitimler, katılımcılara sahne sanatlarını çok yönlü biçimde deneyimleme imkanı verecek. Tüm eğitimler ücretsiz olacak ve çocuk (10-14 yaş) ile yetişkin (15 yaş ve üzeri) grupları için ayrı sınıflarda yürütülecek. Hem yetişkin hem de çocuk grubu başvuruları folkartakademi.com üzerinden çevrimiçi olarak alınacak; katılımcılar noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

İLK EĞİTİMLER YETİŞKİNLERLE BAŞLAYACAK

Yetişkin grubunun dersleri cumartesi ve pazar günleri 11.00 - 16.00 arasında gerçekleştirilecek. İlk dönem 29 Kasım Cumartesi başlayacak ve 28 Aralık Perşembe sona erecek. İkinci dönem 14 Mart - 12 Nisan 2026 tarihleri arasında, üçüncü dönem eğitimleri ise 9 Mayıs - 7 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Çocuk grubu için çevrimiçi başvurular 11 Ocak 2026'ya kadar devam edecek. Eğitimler cumartesi ve pazar günleri 11.00 - 13.00 veya 14.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak. Çocuk grubu programı 17 Ocak 2026'da başlayacak ve 15 Şubat 2026'da tamamlanacak.

EĞİTMENLER

Folkart Academy'deki verilecek eğitimler ve eğitmenler ise şöyle:

"Oyunculuğa giriş doğaçlama - Volkan Severcan, sahne - Gürol Tonbul, İbrahim Raci Öksüz ve Arif Akkaya, diksiyon - Hülya Savaş, yaratıcı drama - Ziya Kürküt, eleştiri teknikleri - İbrahim Sarıtaş, oyunculuk ve reji - Bora Severcan, yaratıcı drama / sahne - Şule Demirezen, ses ve müzik - Hasan Alptekin, senaryo - Aykut Aygün, hareket, nefes, beden, bale - Aslı Çilek, dramatik yazarlık-oyun ve rol incelemesi - Haluk Işık."

'FOLKART'TAN TOPLUMSAL BİR SANAT YATIRIMI'

Yeni eğitim dönemi ile ilgili açıklama yapan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, gayrimenkul geliştirmeyi sadece yapı üretmenin ötesinde sanat, kültür ve yaşam kalitesi arasında kalıcı bağlar kurmak olarak değerlendirdiklerini belirtip, "Sanat eğitimi, bir toplumun estetik bilincini güçlendiren, bireyin düşünme, ifade ve dönüştürme kapasitesini geliştiren en önemli alanlardan biridir. Folkart Academy'yi sadece bir eğitim programı olarak değil, İzmir'in kültürel hafızasını zenginleştiren, gençlerin yaratıcı potansiyelini açığa çıkaran bir kamusal katkı olarak görüyoruz. Eğitimi, kültürü ve sanatı uzun vadeli bir toplumsal yatırım olarak ele alıyoruz" dedi.