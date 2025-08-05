fizy, Pop Bizde'nin İkinci Sezonunu Duyurdu

fizy, Pop Bizde'nin İkinci Sezonunu Duyurdu
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Müzik platformu fizy, Pop Bizde'nin ikinci sezonunu başlatarak, Mabel Matiz, Sıla ve diğer ünlü sanatçılarla keyifli sohbetler gerçekleştirecek.

MÜZİK platformu fizy, videocast serisi Pop Bizde'nin ikinci sezonunu müzikseverlerle buluşturacağını duyurdu.

fizy, yerli müziğin sevilen isimlerini ağırladığı Pop Bizde videocast serisinin ikinci sezonunu müzikseverler için sunuyor. Her bölümde farklı bir sanatçının katıldığı bu özel içerik, samimi ve keyifli sohbetlere ev sahipliği yaparken müzik dünyasından önemli gelişmeleri de dinleyicilerle paylaşıyor.

Program bu sezonunda, Mabel Matiz, Semicenk, Sıla, Ebru Yaşar, Funda Arar, Soner Sarıkabadayı, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, Fatma Turgut, Derya Bedavacı, Buray, Merve Özbey, Melek Mosso, Gökhan Türkmen, Emre Fel, Emre Altuğ ve Cemal Can Cansever gibi sanatçıyı ağırlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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