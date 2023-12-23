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Finike'de Komedi Tiyatro Oyunu Sahnelendi

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Antalya'nın Finike ilçesinde Finike Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında, Erkan Karadeniz'in yazıp yönettiği 'Ruh Öküzüm' adlı komedi oyunu izleyiciyle buluştu. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, tiyatronun sanatın önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, toplumun sanatla daha yakından etkileşimde bulunmasını amaçladıklarını belirtti.

Antalya'nın Finike ilçesinde iki kişilik tiyatro oyunu izleyiciyle buluşturuldu.

Finike Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında, Erkan Karadeniz'in yazıp yönettiği "Ruh Öküzüm" adlı komedi oyunu belediyenin sinema salonunda sahnelendi.

Katılımcıların yanı sıra eşi Kadriye Geyikçi ve belediye başkan yardımcıları ile oyunu izleyen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, sanatçılara teşekkür etti.

Tiyatronun sanatın önemli bir parçası olduğunu anlatan Geyikçi, "Sanatı ve kültürü herkesin erişebileceği bir hale getirmek, belediye olarak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Başta tiyatro olmak üzere çeşitli sanat dallarını destekleyerek, toplumumuzun sanatla daha yakından etkileşimde bulunmasını ve zenginleşmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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