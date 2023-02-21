FİLİZ KILIÇ ANLATIYOR Yaşam Koçu Nedir? Ne İş Yapar?

Profesyonel yaşam koçu FİLİZ KILIÇ, tüm detayları ile yaşam koçuna dair merak edilenleri anlatıyor. "Yaşam koçu, danışanlarıyla doğrudan ilgilenen, kişinin kendini keşfetmesi ve tanıması anlamında katkı sunan uzmandır.

Profesyonel yaşam koçu FİLİZ KILIÇ, tüm detayları ile yaşam koçuna dair merak edilenleri anlatıyor.

"Yaşam koçu, danışanlarıyla doğrudan ilgilenen, kişinin kendini keşfetmesi ve tanıması anlamında katkı sunan uzmandır.

Süreç boyunca danışanların hedeflerinin belirlenmesi ve uygular hale getirebilmesi amaç edinilir.

Yaşam koçu, tarafından hizmet almakta olan kişilere birtakım sorular yöneltilir. Seçilen her bir soru, özel olarak tercih edilmiş güçlü soru türleridir.

Bu soruların her biri danışanın kendini sorgulamasına ve kendini tanımasına büyük imkan sunar.

Sahip oldukları kabiliyetleri ortaya çıkarmasını desteklerken aynı zamanda; kendi sorumluluklarının da farkına varması sağlanır.

Özel bir bakış açısına kavuşturarak hayata çok daha sağlıklı bir pencereden bakabilmesine imkân sunar.

Kişinin kendisi için en sağlıklı kararları alabilmesi teşvik edilir.

Danışanların seçimlerini mantık çerçevesinde yapabilmesi için baştan sona bilgi birikimiyle bu kişilerin yanında olan kişilere yaşam koçu adı verilir.

İnsanlar, bazen sahip oldukları özelliklerin farkına varamayabilir. Bu çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Kimi zaman büyüdüğü coğrafya, kimi zaman travmalar, kimi zamanda çeşitli kronik rahatsızlıklardan kaynaklı olabilir.

Sebebi her ne olursa olsun bu keşfedilmeyi desteklemek için mutlaka bir uzman bilgisine ihtiyaç duyulur. Yaşam koçu da tam olarak bu noktada devreye girmektedir.

Kişilerin tetiklenmesi ve var olan potansiyellerin farkına varabilmeleri için gereken yönlendirmenin bir profesyonel tarafından yapılması gerebilmektedir.

Yeterli özgüvenin kazanılması anlamında dünya üzerinde çok sayıda kişi yaşam koçu desteğine ihtiyaç duyabilmektedir.

Günümüzün en popüler hizmetlerinden birini oluşturan yaşam koçluğu, empati yeteneğinin de gelişmesine büyük katkı sağlar. Yaşam kaygılarını azaltmak ve hayata çok daha pozitif bakabilmek maksadıyla kişiler bu anlamda hizmet arayışı içine girmektedir.

Kısaca yaşam koçu olan bizler, danışanın günlük yaşantısına dair pek çok konuyu irdeliyor ve sosyal hayatına ilişkin olumlu yönde gelişmesine dair gereken desteği sunuyoruz."

Şeklinde açıklamalar yapan FİLİZ KILIÇ Yaşam koçu ne iş Yapar ve Sorumlulukları Nedir konusunda da açıklamalarını sürdürüyor…

"Yaşam koçluğu, tam anlamıyla danışanlar ile yaşam koçu arasında oluşan özel bir ortaklığı ifade eder. Bu süreçte yaşam koçu, bir takım görev ve sorumlulukları üstlenir. Yerine getirmesi gereken başlıca görevleri ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz

• Yaşam koçunun en önemli sorumluluğu; danışana ait en özel hedeflerin yerine getirilmesinde destekçi olması ve uygun bakış açısını kazandırabilmesidir.

• Danışana ait var olan potansiyelin süreç içerisinde ortaya çıkarılmasını desteklemesidir.

• Hedeflenen her bir amacın yerine getirilmesi aşamasında; danışan karakter özelliklerine paralel olarak bir eylem planı ve stratejisini geliştirmesi en önemli görevidir diyebiliriz."