Filistin'e tanıklık: Vahap Aydoğan'dan evrensel bir bellek

Yazar, aktivist ve sürreal biyografi sanatçısı olarak tanınan Vahap Aydoğan; Şengal'deki Ezidilerden İran'da yaşamını yitiren Mahsa Amini'ye, Mattia Ahmet Minguzzi'nin adalet çağrısına kadar birçok toplumsal hafızaya ses olan üretimleriyle biliniyor. Sanatı, yalnızca estetik bir ifade değil; adaletin, direnişin ve unutuşa karşı açılmış bir hafıza alanı olarak kurgulayan Aydoğan, son eserinde bu kez Filistin'in çığlığına tanıklık ediyor.

KIRIK, YARALI VE DAĞILMIŞ FORMLAE, DİRENİŞİN İZİNİ TAŞIYOR

Eserde parçalanmış yüzeylerin arasından beliren çocuk figürleri, yıkıntıların içinde var olmaya direnen bedenleri hatırlatıyor. Kırık, yaralı ve dağılmış formlar, yok oluşun değil, direnişin izini taşıyor. Aydoğan'ın kullandığı katmanlı yapı, hem şehrin yıkımını hem de belleğin çoklu katmanlarını görünür kılıyor. Resimdeki boşluklar, sadece kaybı değil, aynı zamanda hatırlamanın ve yeniden var olma ihtimalinin boşluğunu da işaret ediyor.

Haberler.com Özel