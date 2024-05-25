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Fethiye'de Tarihi Defile: Işıklı Şehir Telmessos Fethiye Defilesi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tarihi defilede İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından tasarlanan kıyafetler sergilendi. Defile, Fethiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini büyüleyici bir deneyimle birleştirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi defileler programı kapsamında "Işıklı Şehir Telmessos Fethiye Defilesi" düzenlendi.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu ve Likya İş İnsanları Derneğinin işbirliğinde hazırlanan defile, Kayaköy Ören Yeri'nde gerçekleşti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından tasarlanan kıyafetler sanat, tarih ve moda temasıyla sergilendi. Defileye Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Likya İş İnsanları Derneği Başkanı Volkan Büber, Fethiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini büyüleyici bir deneyimle birleştirdiklerini belirterek, sergilenen kıyafetlerin kültürel zenginlik içerdiğini vurguladı.

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Hakan Urhan, etkinlikle Fethiye'nin ve tarihi mekanların tanıtımına büyük katkı sağlandığını kaydetti.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ise tarihi değerlerin su yüzüne çıkarılması için farkındalık projeleri yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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