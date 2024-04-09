Fethiye'de Öğrencilerden Polis Teşkilatı Şerefine Klip

Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrencilerin oluşturduğu Likya Çocuk Korosu, polis ekipleriyle Türk Polis Teşkilatının 179. yılına özel klip hazırladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerin oluşturduğu koro ile Fethiye Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler, "7 Bölge 7 Türkü" projesini gerçekleştirdi.

Fethiye'nin tarihi ve turistik mekanlarında yapılan çekimlerde polis ekiplerinin de eşliğiyle türküler söylendi.

İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu da geçmişte emniyet müdürü olan merhum babası Mevlüt Dadaşoğlu'na ait "Polis Kardeş" isimli şiiri seslendirdi.