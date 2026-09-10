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Ferruh Akalın'ın resimleri Bodrum Yağhane'de sanatseverlerle buluştu

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Ressam Ferruh Akalın'ın kişisel resim sergisi, Bodrum'da sanatseverlerle buluştu.

Ressam Ferruh Akalın'ın kişisel resim sergisi, Bodrum'da sanatseverlerle buluştu.

Resim çalışmalarını 2023'den bu yana Bodrum'da sürdüren Akalın'ın eserlerinden oluşan sergi, Ortakent Mahallesi'ndeki Yağhane'de açıldı.

Eylül ayı boyunca ziyaret edilebilecek sergide, sanatçının farklı teknik ve ifade biçimlerini yansıttığı eserleri yer alıyor.

Akalın, sanat çalışmalarında farklı tekniklerden yararlanmak amacıyla 2016'da New York'ta sanatçı Tim Holtz'un Alkol Mürekkebi (Alcohol Ink), 2017'de ise Kanadalı sanatçı Mike Hammer'ın Blob Art boya teknikleri üzerine çalışmalarına katıldı.

Bu eğitim ve çalışmalarla edindiği farklı teknikleri kendi sanat anlayışıyla harmanlayan Akalın, eserlerinde çeşitli renk, doku ve ifade biçimlerine yer veriyor.

Sanatçı ayrıca Eylül'de İstanbul'da Avusturya Liseliler Vakfı tarafından düzenlenecek Müzik ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilecek karma resim sergisinde de eserleriyle yer alacak.

Kaynak: AA
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