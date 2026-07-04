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Ferhat Göçer Erzincan'ı coşturdu

Ferhat Göçer Erzincan'ı coşturdu
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Sanatçı Ferhat Göçer, Erzincan Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen şölende sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Göçer'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı Ferhat Göçer, Erzincan'da düzenlenen şölen kapsamında sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Erzincan Dörtyol Meydanı'nda kurulan ana sahnede gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Göçer, konserde "Yıllarım Gitti", "Unutmuş Çoktan", "Takvim" ve "Yastayım" başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi.

Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Göçer, performansıyla dinleyicilerden alkış aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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