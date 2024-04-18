Ferhat Göçer Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Sahne Aldı
Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı. Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta gerçekleşen konserde katılımcılar şarkılara eşlik etti. Göçer'in performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konser sonunda sanatçıyı alkışladı.
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı.
Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta sahne alan Ferhat Göçer'in konserinde, katılımcılar şarkılara eşlik etti.
Göçer'in sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda sanatçıyı alkışladı.