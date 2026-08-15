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Patrik Bartholomeos Gökçeada'da Ayin Yönetti

Patrik Bartholomeos Gökçeada'da Ayin Yönetti
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde ’Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ ayinini yönetti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' ayinini yönetti.

Ayine, İskenderiye Patriği Theodore, Arnavutluk Başpiskoposu Loannis, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, despotlar, papazlar ve çok sayıda Rum vatandaş katıldı. Kilise girişinde mum yakan katılımcılar, dünya barışı ve sağlıklı bir hayat için dua etti. Ayinin ardından katılımcılar düzenlenen yemeğe katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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