Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatma Turgut Tekirdağ'da konser verdi

Kültür Sanat Haberleri

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, 57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde konser verdi. Tekirdağlılar ve çevre illerden gelen vatandaşların da katılımıyla binlerce kişiye konser veren Turgut sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte seslendirdi.

Fatma Turgut Tekirdağ'da konser verdi

TEKİRDAĞ - Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, 57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde konser verdi.

Tekirdağ'da 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Fatma Turgut konseri geceye damgasını vurdu. Tekirdağlılar ve çevre illerden gelen vatandaşların da katılımıyla binlerce kişiye konser veren Turgut sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Binlerce vatandaşın konser alanını doldurduğu muhteşem atmosfer, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Kültür Sanat

Fatma Turgut Tekirdağ Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title