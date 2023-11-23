Fatih Belediyesi 'Yerel Yönetimler ve Kültür Sanat Çalıştayı' düzenliyor

Fatih Belediyesi, yerel yönetimlerdeki kültür politikalarında yaşanan sorunları ortaya koyarak çözüm önerileri sunmayı amaçlayan bir çalıştay düzenleyecek. Çalıştayda konuşmacı olarak Prof. Dr. Coşkun Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Emin Balcı, Prof. Dr. Aynur Atmaca Can, Prof. Dr. Marcus Graf ve Mehmet Lutfi Şen gibi isimler yer alacak.

Fatih Belediyesi, 25 Kasım Cumartesi günü Neslişah Sultan Kültür Merkezinde 'Yerel Yönetimler ve Kültür Sanat Çalıştayı' düzenleyecek. Çalıştay, yerel yönetimlerdeki kültür politikalarında karar verme yaşanan sorunları ortaya koyarak kültür politikalarında karar verme ve yerel yönetimlerin kültür stratejisi oluşturabilmesi için uygulanabilir çözüm önerileri içeren yol haritası sunmayı amaçlıyor.

Kültür politikalarında yerel yönetimlerin konumunu ve önemini vurgulamak ve yerel yönetimlerdeki kültür politikalarında yaşanan sorunları ortaya koyarak çözüm üretmeyi de hedefleyen çalıştayda, Prof. Dr. Coşkun Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Emin Balcı, Prof. Dr. Aynur Atmaca Can, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Lutfi Şen gibi isimler konuşmacı olacak. Fatih, Beykoz, Eyüpsultan, Beyoğlu ve Üsküdar belediyelerinin kültür müdürleri de çalıştayda yer alacak.

Çalıştayın açılış konuşmalarını, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Sunar yapacak. Çalıştayın ana konuşması ise Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı tarafından gerçekleştirilecek.

Çalıştay kapsamında; kültür stratejisi belirlemek neden önemli, popüler kültürün kültür politikalarına etkileri, yerel yönetimlerde kültürel planlama, kültürel planlama süreçlerinde kültürel örnekler, yerel yönetimlerde sanat organizasyonları gibi konular da alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek. - İSTANBUL