Fatih Belediyesi, Osmanlı döneminden bugüne ulaşan 135 çeşmenin bakım ve restorasyonunu tamamladı

Fatih Belediyesi, Osmanlı döneminden bugüne ulaşan 135 çeşmeden 54'ünün bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih'te Osmanlı döneminden bugüne ulaşan ancak şehirleşmeye yenik düşen tarihi çeşmelere eski işlevlerini kazandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, ilçedeki 450 tarihi çeşmeden belediyenin sorumluluk alanına giren 135'i tespit edilerek envanterleri oluşturulduktan sonra etaplar halinde projelendirildi.

Bu çeşmelerden 54'ü temizlik, bakım ve onarım ile restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla suya yeniden kavuşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, uzun yıllardır susuz kalan çeşmelerin çalışmalar neticesinde özgün işlevlerine kavuşturulduğunu belirtti.

Turan, "54 çeşmenin onarımı yapıldı, 6 çeşmenin ise onarımı devam etmektedir. Farklı mimari karakterde inşa edilmiş irili ufaklı çeşmelerin her biri Fatih'imizin özgün markalarıdır ve mutlaka korunmalıdır. İlçemizdeki tarihi çeşmelerin proje, bakım ve restorasyonlarının en kısa zamanda bitirilerek tamamının suya kavuşturulması, belediye olarak öncelikli hedeflerimiz arasındadır." ifadelerini kullandı. ???????