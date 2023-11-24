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Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu

Televizyon ekranlarının çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Farah Zeynep Abdullah da dahil oldu. Ünlü oyuncu gelişmeyi, "Sürpriz" notuyla bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.