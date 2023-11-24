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Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu

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Kültür Sanat Haberleri
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Televizyon ekranlarının çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Farah Zeynep Abdullah da dahil oldu. Ünlü oyuncu gelişmeyi, "Sürpriz" notuyla bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.

Bihter filmiyle gündemde olan Farah Zeynep Abdullah, ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu.

Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu

"SÜRPRİZ"

Gelişmeyi ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı "Sürpriz" paylaşımıyla duyurdu. Abdullah, paylaşımına bir de fotoğraf ekledi.

Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu

DİLRUBA KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Farah Zeynep Abdullah'ın Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Amerika'dan gelen arkadaşı Dilruba karakterine hayat verecek.

Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat

Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti Magazin Kültür Sanat Haberler

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