Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu
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Televizyon ekranlarının çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Farah Zeynep Abdullah da dahil oldu. Ünlü oyuncu gelişmeyi, "Sürpriz" notuyla bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.
Bihter filmiyle gündemde olan Farah Zeynep Abdullah, ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu.
"SÜRPRİZ"
Gelişmeyi ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı "Sürpriz" paylaşımıyla duyurdu. Abdullah, paylaşımına bir de fotoğraf ekledi.
DİLRUBA KARAKTERİNE HAYAT VERECEK
Farah Zeynep Abdullah'ın Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Amerika'dan gelen arkadaşı Dilruba karakterine hayat verecek.
Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat