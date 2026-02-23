Haberler

Evci Şelalesi eriyen kar ve yağmurla yeniden çağlamaya başladı

Güncelleme:
Yozgat'ın Evci köyünde bulunan Evci Şelalesi, kar suları ve yağmurun ardından yeniden çağlamaya başladı. Kuraklık döneminin ardından doğaseverler için ilgi çekici bir manzara sunuyor.

Yozgat merkeze bağlı Evci köyünde bulunan Evci Şelalesi, eriyen kar suları ve yağmurun ardından yeniden çağlamaya başladı.

Kent merkezinin içme suyunu karşılayan Cemil Çiçek Musabeyli Barajı'nı besleyen şelale, bölgede uzun süredir etkili olan kuraklık nedeniyle kurudu.

Eriyen kar suları ve yağmurun ardından yeniden akmaya başlayan şelale dronla görüntülendi.

Vadi boyunca 5 kilometre uzanan derede oluşan şelaleden akan su, Cemil Çiçek Musabeyli Barajı'na kadar ulaşıyor.

Yeniden çağlayan şelale, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

