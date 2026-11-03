ESTÜ öğrencisi Özmanav, Yuri Gagarin yarışmasında Başarı Azmi ödülü aldı

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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emre Can Özmanav, "Yuri Gagarin-Efsane İnsan" makale yarışmasında ödül kazandı.

Özmanav Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunca düzenlenen yarışmanın "Başarı Azmi" kategorisindeki ödülünü, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Kalachev'in özel davetiyle İstanbul'daki St. Petersburg Salonu'nda düzenlenen törende, özel hediyelerle birlikte aldı.

Başkonsolos Kalachev ile sohbet eden Özmanav, teşekkürlerini ileterek Rus kültürüne ve teknolojisine genç yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu belirtti.

Ödül töreninin ardından Rusya Başkonsolosluğu'nda konser düzenlendi.

Dünyaca ünlü Rus fizikçi Leon Theremin'in torunu Peter Theremin "theremin" adlı müzik aletiyle Türk piyanist Dengin Ceyhan eşliğinde klasik ve Türk eserlerini seslendirdi.

Konser sırasında grand piyanonun başına geçen Özmanav, ESTÜ'deki piyano hocası Dr. Amine Aygistova ile çalıştığı "Moskova Geceleri" adlı Rus şarkısını Peter Theremin ile birlikte çaldı.

Özmanav'ın performansı salondaki davetlilerden beğeni ve alkış aldı.

Kaynak: AA