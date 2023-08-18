Eşme 25. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Eşme 25. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sulundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Uşak Valisi Turan Ergün, konuşmasında, kentin birçok alanda ilklere öncülük ettiğini, tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, sanayisiyle bölgesinde büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Uşak'tan dünyanın her yerine uzun yıllardır ihraç edilen halı ve kilimin sadece ticari ürün olarak ele alınmaması gerektiğini dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

"O desenlerin hepsinin kendine özgü belli bir anlamı var. O anlamları oraya yüklemiş. Kendi kültürünü, kendi imzasını atmış oraya. Onun için kilimler eskiden beri bir anlam ifade ediyor. Bir değer katıyor bizim kültürümüze. Onların her deseninin ayrı bir önemi var. Bu sebepledir ki kilim festivalinin de yaşatılması, çeyrek asırdır belediyemizin gayretleriyle bu noktaya getirilmesi gerçekten önemli bir başarı. Bu başarıyı da bundan sonra sürdürmek hepimizin görevi."

Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin ise halı ve kilim kültürünü gençliğe, gelecek nesillere aktaracaklarını belirtti.

Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Eşme Kaymakamı Selin Sarı ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kortej geçişi düzenlendi, halk oyunu ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Fetih 1453 Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından protokol üyeleri vatandaşlara aşure dağıttı, stant ziyaretlerinde bulundu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, CHP Uşak İl Başkanı Koray Akgün, MHP İl Başkanı İbrahim Orman ve vatandaşlar katıldı.

Festival 20 Ağustos'a kadar çeşitli etkinlik ve konserlerle sürecek.