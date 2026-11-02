Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehirli öğrenciler "Maziden Atiye Çanakkale" programına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirli öğrenciler 'Maziden Atiye Çanakkale' programına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'den öğrenciler, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Maziden Atiye Çanakkale" programına katıldı.

Eskişehir'den öğrenciler, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Maziden Atiye Çanakkale" programına katıldı.

Program kapsamında Çanakkale'ye giden öğrenciler, Gelibolu Yarımadası ve Şehitler Abidesi başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.

Ziyaretlerde Çanakkale Savaşı'nda Türk askerinin gösterdiği kahramanlıkları ve milletin köklü medeniyet mirasını yerinde tanıma fırsatı bulan öğrenciler, tarih bilincini geliştirmeye yönelik etkinliklere katıldı.

Program kapsamında düzenlenen sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Bursa'da metroda unuttuğu pasaportuna uçuşundan bir gün önce kavuştu! Endonezyalı öğrenci sevinçten secdeye kapandı

Pasaportu metroda kalmıştı! Çantasını görünce secdeye kapandı
Bulgaristan’da sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak

Komşuda sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak
İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada

İsrailliler yine yaptı yapacağını! Gece karanlığında pes dedirten adım
Kayseri Melikgazi'de kötü kokunun ardından 5 gün önce ölen kadının cesedi bulundu

Tüm binayı sardı, ekipler içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı

Sen neymişsin be Conceiçao! Adını Google'a yazanlar şoke oldu
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
Fon soruşturmasında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Fon soruşturmasında Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Dünyaca ünlü yönetmen Michael Mann silahla kendini yaraladı

Dünyaca ünlü yönetmen kazara kendini vurdu!