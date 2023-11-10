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Eskişehir Valiliğinden Atatürk'e özel video klipler

Eskişehir Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılına özel fotoğraflardan oluşan klip paylaşımları yaptı. Eskişehir Valiliği, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'i ziyaretinden ve vefatının ardından kentte düzenlenen törenlerden oluşan kesitlerle video klipler hazırladı. Eskişehir Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda. 'Özlemle anıyoruz' ifadelerine yer verildi.