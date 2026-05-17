Eskişehir'de kültür yolu coşkusu ilk günden şehri sardı

Eskişehir Kültür Yolu Festivali, ilk gününde konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla şehri sardı.

Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Söyleşisi: Lüle Taşı" programında, Emre Mangaltepe eşliğinde Eskişehir'in önemli somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan lületaşı işlemeciliği kültürü ele alındı. Söyleşide lületaşının zamansal geçmişi, çıkarılma süreçleri, işleme teknikleri ve ustalık geleneği kapsamlı şekilde değerlendirilirken; katılımcılar ustadan çırağa aktarılan zanaatkarlık kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Sanatın geleneksel izleri atölyelerde hayat buldu

Festival kapsamında düzenlenen atölye programları da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Dede Korkut Parkı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen "Olgunlaşma Enstitüleri Eskişehir Workshop-Atölye Çalışmaları"nda, Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve insanlık anlayışı sanat aracılığıyla katılımcılarla buluşturuldu. Program kapsamında minyatür, hat, tezhip, dokuma, kilim, seramik ve cam ürünlerden oluşan eserler ile Yunus Emre dönemi giysi koleksiyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Tezhip Atölyesi"nde Dilek Çelik tarafından geleneksel Türk bezeme sanatının incelikleri uygulamalı olarak aktarıldı. Altın ve canlı renklerle şekillenen tezhip sanatının zamansal gelişimi, motif anlayışı ve estetik dili katılımcılarla paylaşıldı. Aynı merkezde gerçekleştirilen "Ebrü Atölyesi"nde ise kitre ile yoğunlaştırılmış su yüzeyine serpilen boyalarla oluşturulan özgün desenler sanatseverlerle buluştu.

Eskişehir'in kültürel dokusu fotoğraf kareleriyle yeniden keşfedildi

Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen "FotoMaraton Eskişehir" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinlikleri, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi. Festival kapsamında belirlenen temalar doğrultusunda gerçekleştirilen çekimlerde katılımcılar, Eskişehir'in kültürel dokusunu ve günlük yaşamını objektifleriyle yeniden yorumladı. Çocuklara yönelik gerçekleştirilen FotoMaraton programında ise genç katılımcılar, deneyimli fotoğrafçılar eşliğinde fotoğraf yürüyüşüne katılarak yenilikçi bakış açılarını geliştirme fırsatı buldu.

Kütüphanedeki aslan minik okurlarla buluştu

Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Cep Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen "Etkileşimli Kitap Okuma ve Masal Anlatımı" etkinliğinde çocuklar, "Kütüphanedeki Aslan" kitabı eşliğinde hikaye anlatımının büyülü dünyasıyla buluştu. Etkileşimli okuma çalışmaları ve masal anlatımıyla zenginleşen programda minik katılımcılar, kitap kahramanlarının dünyasını keşfederken hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim yaşadı.

Konser büyük ilgi gördü

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Oğuzhan Koç konseri öncesinde alanda yoğun hareketlilik yaşandı. Konser saatinden uzun süre önce festival alanına gelen müzikseverler, merkez çevresinde yollara taşan uzun kuyruklar oluştururken, festival coşkusu konser başlamadan önce de Eskişehir sokaklarına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı