Eskişehir İnönü İsmetpaşa Mahallesi'nde Zafer Bayramı ve Harman Bereket Mevlidi düzenlendi

Eskişehir İnönü İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği, geleneksel olarak düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Harman Bereket Mevlidi etkinliğini gerçekleştirdi. İnönü Belediye Başkanı, kurum amirleri ve ilçe sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve ilahiler okundu ve yemek ikramı yapıldı.

Eskişehir İnönü İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Harman Bereket Mevlidi düzenledi.

Derneğin her yıl geleneksel hale getirdiği etkinlik, bu yıl da İsmetpaşa Mahallesinde gerçekleştirildi. Mevlid-i Şerif programına, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakinleri katılım sağladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve ilahiler eşliğinde program tamamlanarak yemek ikramında bulunuldu.

Programın hayırlı olmasını dileyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği yönetimine ve çiftçilere harmanlarının bereketli olması dileklerinde bulundu.

İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Şişman da "Başta İnönü Belediyemize, muhtarlarımıza, kurum amirlerimize ve hayırsever halkımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR