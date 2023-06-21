Eskişehir'e Yeni Bir Müze Daha: Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'e kazandırdığı çağdaş ve tematik müzelere özel bir müze daha ekleniyor. "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi" 23 Haziran Cuma günü ziyaretçilere kapılarını açıyor. Küratörlüğü, planlaması ve kurulumu, kızı Müberra Yorgancıoğlu Soyer ve büyük oğlu yüksek mimar Faruk Yorgancıoğlu; tasarımı ise mimar Han Tümertekin tarafından yapılan müzede, Zühal Yorgancıoğlu'nun Türk moda ve tasarımına sunduğu değerli katkılarının durmak, dinlenmek bilmeyen yaratıcı ruhu misafirleri eşsiz bir yolculuğa çıkaracak.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'e kazandırdığı çağdaş ve tematik müzelere özel bir müze daha ekleniyor. "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi" 23 Haziran Cuma günü ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, "Şehir Turizmi" ve "Müzeler Şehri" hedefleriyle hayata geçirdiği projelerle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Eskişehir, yeni bir müzeye daha kavuşuyor.

Bugüne kadar uluslararası birçok organizasyona imza atarak sayısız ödül kazanmış ve moda tasarımlarıyla dünyada Türk sanat ve kültüründen söz ettirmiş kreatör Zühal Yorgancıoğlu'nun yaratıcı ve çok renkli çalışma hayatını ele alan "Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi", 23 Haziran Cuma günü itibariyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Küratörlüğü, planlaması ve kurulumu, kızı Müberra Yorgancıoğlu Soyer ve büyük oğlu yüksek mimar Faruk Yorgancıoğlu; tasarımı ise mimar Han Tümertekin tarafından yapılan müzede, Zühal Yorgancıoğlu'nun Türk moda ve tasarımına sunduğu değerli katkılarının durmak, dinlenmek bilmeyen yaratıcı ruhu misafirleri eşsiz bir yolculuğa çıkaracak.

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde yer alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi'nin bulunduğu Akarbaşı mahallesi Şehit Yüzbaşı Güngör caddesi No: 1'de hizmet verecek.