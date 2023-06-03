Eskişehir'deki kafe müşterilerini siyah beyaz çizgi romanların karakteri gibi hissettiriyor

Eskişehir'de siyah beyaz çizgilerle iki boyutlu (derinliği olmayan, genişlik ve yükseklikten oluşan geometrik model) tasarlanan kafe, müşterilerini çizgi romandaymış gibi hissettiriyor.

Eskişehir'de siyah beyaz çizgilerle iki boyutlu (derinliği olmayan, genişlik ve yükseklikten oluşan geometrik model) tasarlanan kafe, müşterilerini çizgi romandaymış gibi hissettiriyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve milli bilardocu 26 yaşındaki Furkan Şahin, geçen yıl sosyal medya üzerinden Çin'in Şaanşi eyaletinden Zihan Zhao ile tanıştı.

Kendisi gibi bilardo tutkunu olan Zihan'la arkadaşlığını ilerleten Şahin, onu Türkiye'ye davet etti.

Eskişehir'de kafe açmaya karar veren Zihan ile Şahin, hayallerini gerçekleştirmek için Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'ndeki iş yerini kiraladı.

Arkadaşlarının yardımıyla kafenin dekorasyonunu tamamlayan ikili, Ağustos 2022'de işletmelerinin kapılarını müşterilerine açtı.

Kafenin ortağı Furkan Şahin, AA muhabirine, mekanın tasarımını iki ayda bitirdiklerini söyledi.

Dekoru Katar'daki bir restorandan esinlenerek ortaya çıkardıklarını belirten Şahin, "Bu tasarım daha sonra dünyanın her yerine yayılmaya başladı. Biz de bu akımın bir parçası olmak istedik. Türkiye'de buna benzer başka bir mekan olduğunu düşünmemiştik. Yapım aşamasında bile insanlar merak ediyorlardı, 'Burası ne zaman açılacak?' diye soruyorlardı. Açıldıktan sonra ilgi daha da yoğunlaştı. İnsanlar sadece fotoğraf çekilmek için bile geliyorlar." diye konuştu.

Şahin, işletmelerinde Çin, Japon, Kore ve Türk mutfaklarından ürünleri, "bubble tea" olarak bilinen içeceği müşterilerine sunduklarını aktardı.

Amaçlarının içeceği Türkiye'ye tanıtmak olduğunu anlatan Şahin, şöyle dedi:

"Bubble tea, Türkiye'de 'patlayan baloncuk' olarak tanıtıldı. Türkçede 'baloncuklu çay' anlamına geliyor ama tam olarak öyle değil. 'Tapyoka' ve 'patlayan' olmak üzere iki farklı türü var. Tapyoka, daha çok çiğnenebilen ve jölemsi kıvamı olan bir tür. Biz de onu tercih ediyoruz çünkü orijinal olanı tapyoka. İnsanların gerçek bubble tea'nin nasıl olduğunu tatmalarını istedik. Ürünlerimizi hem Türkiye'den hem de yurt dışından tedarik ediyoruz."

"Fotoğraf çekme isteği uyandıran bir mekan"

Müşterilerden Aysuhan Yüksel ise kafenin tasarımını beğendiğini dile getirdi.

Böyle bir dekorasyonla karşılaşacağını tahmin etmediğini anlatan Yüksel, "İlk defa geliyorum. İnsanda fotoğraf çekme isteği uyandıran bir mekan olmuş. İnternette iki boyutun ne demek olduğunu araştırınca böyle bir yer olduğunu öğrendik, merak edip geldik." dedi.

Neslihan Yüksel de "sıra dışı" bulduğu, içindekileri siyah beyaz çizgi romandaymış gibi hissettiren bu kafeye yeniden gelmek istediğini ifade etti.