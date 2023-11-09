Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçıları Suçüstü Yakalandı
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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kadın figürlü büstü satmak isterken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin elinde bulunan Genç Roma dönemine ait beyaz renkli kadın figürlü büst ele geçirildi.
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kadın figürlü büstü satmak isterken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında 2 şüphelinin elinde bulunan Genç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen beyaz renkli kadın figürlü büstü satmak isterken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna" muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.