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Eskişehir'de mukaddes emanetler sergisi 21-25 Ekim 2026'da ziyaret edilebilecek

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Eskişehir'de mukaddes emanetler sergisi 21-25 Ekim 2026'da ziyaret edilebilecek
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Mukaddes Emanetler ve Kâbe Örtüleri Sergisi, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katıldığı açılışla ziyarete sunuldu. Sergi, 21-25 Ekim 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Eskişehir'de Mukaddes Emanetler ve Kabe Örtüleri Sergisi'nin açılışı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Serginin açılışına konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, serginin manevi açıdan büyük anlam taşıdığını belirterek, "İki cihan güneşi Peygamber Efendimizi anmak ve hissetmek, maneviyatımızın yaşatılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak açısından bu anlamlı serginin çok kıymetli olduğuna yürekten inanıyorum. Bu serginin gerçekleştirilmesi için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimizin bu kutsal emanetlere gereken ilgiyi göstereceğine inanıyorum. Serginin açık kalacağı süre boyunca hemşehrilerimizin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum. Bu kutsal, güzel ve anlamlı serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

21-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlayacak sergide, İslam medeniyetinin tarihi ve manevi mirasını yansıtan mukaddes emanetler ve Kabe örtüleri Eskişehirlilerin ziyaretine sunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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