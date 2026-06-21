ESSİVDER Halk Oyunları Topluluğu yılsonu gösterisi yoğun ilgi gördü

Eskişehir Sivrihisarlılar Derneği (ESSİVDER) ve Odunpazarı Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan Kadın Halk Dansları Topluluğu'nun sahnelediği gösteri, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

?Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Koltuklu Salon'da gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı. Eğitmen Merve Gümüşel'in yönetiminde sahneye çıkan topluluğun performansı, salonu dolduran davetliler tarafından sık sık ayakta alkışlandı.

"Halk oyunlarımız, yöremiz folklorunun önemli bir parçasıdır"

? Etkinlikte konuşan ESSİVDER Başkanı İsmail Arslan, dernek olarak Eskişehir'in kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirterek, "Dernek olarak Eskişehir'de kültür ve sanat etkinliklerini yoğun biçimde sürdürmekteyiz ve Eskişehir'in kültür ve sanatına katkıda bulunmaktayız. Halk Oyunları'mız, yöremiz folklorunun önemli bir parçasıdır. Halk Oyunları ekibinde bulunan kursiyerlerimiz, Eskişehir ve değişik yörelerden halk oyunları örnekleri hazırladılar ve hazırladıkları örnekleri gösterilerde sundular. İzleyicilerimiz, izledikleri gösterileri çok beğendiler. Koro şefimiz Muharrem Atabay ve ekibi de 'Halk Müziği' örnekleriyle programa katkıda bulundular" dedi.

Program, gecenin sonunda emeği geçenlere plaket ve çiçek takdim edilmesiyle son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı