Haberler

Eskişehirli yapımcılar kentte film platosu oluşturulmasını istiyor

Eskişehirli yapımcılar kentte film platosu oluşturulmasını istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Film yapımcıları Muhammet Oğuzhan Kadıoğlu ve Sefa Poyraz, Eskişehir'de bir film platosu kurulması için destek talep ediyor. Kentin sinema potansiyelini değerlendiren yapımcılar, genç ve dinamik yeteneklerin olduğu şehrin kültürel açıdan daha fazla ön plana çıkmasını hedefliyor.

Eskişehir'de film yapımcılığıyla uğraşan Muhammet Oğuzhan Kadıoğlu ile Sefa Poyraz, kentte film platosu oluşturulmasını istiyor.

Muhammet Oğuzhan Kadıoğlu, yaptığı açıklamada, Eskişehir'in bir kültür sanat şehri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kendilerinin de kentte çeşitli film projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte sinemacılık anlamında Eskişehir'in potansiyelinin yüksek olduğunu fark ettik. Gerek ulaşım kolaylığı gerekse kent yapısı nedeniyle böyle bir avantaja sahip. Ayrıca burada genç ve dinamik isimler var. Bu sebeple Eskişehir'in, Türkiye'nin sinema endüstrisinde bir plato olabileceğini düşünüyoruz ve bununla ilgili yetkililerden yardım istiyoruz."

Sefa Poyraz da çalışmaları süresince kentte bir film platosunun eksikliğini hissettiklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bu konuya ilişkin destek beklediklerini aktaran Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Destek olurlarsa daha sağlıklı işler çıkaracağımıza ve şehrimizi sanatsal faaliyetler anlamında daha ön plana koyabileceğimize inanıyoruz. Şehrimizde daha güzel işler olsun istiyoruz. Daha yeni ve güzel projeler üretmemiz için de bu açığımızın giderilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Kültür Sanat
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti