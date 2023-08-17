Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Yeni Sezonu 'Ayak Bacak Fabrikası' ile Açıyor

Sanatseverlerin merakla beklediği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2023-2024 tiyatro sezonunun açılışını Sermet Çağan'ın 'Ayak Bacak Fabrikası' adlı oyunu ile yapacak. Oyunun yönetmenliğini Murat Karasu üstlenirken, dekor tasarımını Ethem Özbora, kostüm tasarımını Tülay Kale ve ışık tasarımını Mustafa Kala yapacak. Oyunun müzikleri ise Orhan Enes Kuzu tarafından hazırlanacak.

Sanatseverlerin yeni sezon programını merakla beklediği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları, 2023-2024 tiyatro sezonunun açılışını Sermet Çağan'ın "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyunu ile yapacak.

Yeni sezona ekim ayında yeni projeler ile başlamak için çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdüren EBB Şehir Tiyatroları'nın açılış oyunu olacak "Ayak Bacak Fabrikası"nın yönetmenliğini İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı oyuncu ve yönetmen Murat Karasu üstleniyor.

Dekor tasarımını Devlet Tiyatrosu'nun usta tasarımcısı Ethem Özbora'nın, kostüm tasarımını Tülay Kale'nin ve ışık tasarımını Mustafa Kala'nın yapacağı oyunun müzikleri ise Orhan Enes Kuzu'nun imzasını taşıyor.

Sermet Çağan'ın kaleme aldığı ve insanlık tarihi boyunca ezenlerin ezilenler üzerinde kurduğu otorite, baskı ve kandırmacanın değişmediğini vurgulayan oyun, bilinmeyen bir ülkede geçiyor ve aslında çok iyi bilinen bir konuyu çarpıcı bir anlatımla ele alıyor. İlk kez sahnelendiği 1960'lı yıllarda, ülke çapında ses getirerek seyirci rekorları kıran ödüllü oyun "Ayak Bacak Fabrikası", ekim ayının ilk haftasında sezonun ilk oyunu olarak sahnelenecek ve sezon boyunca Eskişehir izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.