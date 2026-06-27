Haberler

Tuz Gölü Uluslararası Turizm ve Kültür Festivali renkli görüntülerle başladı

Tuz Gölü Uluslararası Turizm ve Kültür Festivali renkli görüntülerle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali, 25 ülkeden gelen temsilcilerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kültür diplomasisi, tuz odaları ve gün batımı manzaraları öne çıktı.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde düzenlenen Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali renkli görüntülerle başladı. 25 farklı ülkeden gelen temsilciler, Tuz Gölü kıyısında ülkelerini tanıttı.

Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali kapsamında 25 farklı ülkeden gelen temsilciler, Tuz Gölü kıyısında kurulan oba çadırlarında ülkelerine özgü kültürlerini, geleneksel ürünlerini ve gastronomik değerlerini ziyaretçilerle buluşurken, Tuz Gölü'nde gün batımı ile gün doğumu izlediler. Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, "20'den fazla ülkenin büyükelçi ateşe ve diplomatik temsilcisinin katılımı ile güzel bir kültür diplomasisi yaptık. Bu gelen ülkelerin kültürel değerleri gastronomisi ve bizim Aksaray ile Eskil'e özgü marka ve değerlerimizin tanıtıldığı çok önemli bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Ciddi bir ilgi var. Tuz Gölü doğal güzelliği ve sağlık turizmi ile ön plana çıkıyor. Buradaki oba çadırlarını içinde tuz odaları var. Sabah gün doğumu ile akşam gün batımı manzarası gerçekten muazzam. Birçok güzellikleri görmek için keşfetmek için Eskil'e Tuz gölüne bekliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İLE EBRU SANATI SAYESİNDE KÜLTÜREL BİR KÖPRÜ KURDUK'

Festivale katılan Letonya Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans ise "Bizim Türkiye ile ilişkilerimiz yeni değil, bu yıl 100'üncü yılımızı kutladık. 100 yıldır ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Burada kendi kültürümüzü göstermeye geldik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Buraya ebru sanatı ile katılıyoruz. Letonya'ya gelen Türklerin öğrencilere aktardığı ebru sanatını, daha sonra Letonyalı sanatçılar kendi dillerinde yorumladılar. Türkiye'de doğmuş bu sanatın sayesinde kültürel bir köprü kuruldu. Bunun yanında geleneksel kıyafetlerimizle buradayız. Anadolu'da böyle bir festivale katıldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi! Tek bir şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

Ne yapıyorsun Mbappe?
Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil

Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti
Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

Kadın polisin yaptıklarına bakın! Bir gece geçirdi, sonrası kabus
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?