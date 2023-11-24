Eski Van Şehri'nde Ulu Cami'nin Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Eski Van Şehri'nde yer alan tarihi Ulu Cami'nin restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, Ulu Cami'nin yanı sıra diğer tarihi yapılar da restore edilecek.

Eski Van Şehri'nde bulunan tarihi Ulu Cami'de başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Başta Urartular olmak üzere Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlılar, Anadolu Selçuklu, Akkoyunlular ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Van Kalesi'nin güneyindeki "Eski Van Şehri"nin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen "Eski Van Şehri'nin Canlandırılması Birinci Etap Projesi" kapsamında Ulu Cami'nin restore edilmesine başlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Eski Van Şehri'ne gelerek çalışmaları inceledi.

Ulu Cami'nin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, "Tarihi eserlerimize sahip çıkıyoruz. Ulu Cami ile birlikte Süleyman Han Cami, Kızıl Minareli Cami ve Hüsrevpaşa Hanı'nı da aslına uygun bir şekilde restore ederek gelecek nesillere aktaracağız." dedi.