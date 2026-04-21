Pazaryeri'nde eski hükümet konağı sosyal yaşam alanına dönüştürülecek

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eski hükümet konağı binası, belediyeye devredilerek sosyal yaşam alanına dönüştürülmeye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yerel halk için yeni cazibe noktası oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, eski hükümet konağı binası, belediyeye devredilerek sosyal yaşam alanına dönüştürülecek.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, yeni hükümet konağının ilçeye kazandırılması sürecini kararlılıkla takip ettiklerini belirtti.

Eski hükümet konağının bulunduğu alanın da belediye envanterine dahil edildiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Yeni hükümet konağı yatırım sürecini yoğun gayret ve kararlı takibimizle tamamladık. Bugün ise çarşı meydanımızı ve eski hükümet konağının bulunduğu alanı belediyemizin envanterine kazandırdık. Bu mutluluğu hemşerilerimizle paylaşmak istedik. Eski hükümet konağının yıkılarak yerine yapılacak sosyal yaşam alanıyla ilçe merkezinde yeni bir cazibe noktası oluşturulması hedefleniyor."

Tekin, projeye desteklerinden dolayı AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
