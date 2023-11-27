Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Şinasi Altıner'in Hayatı Romanlaştırıldı

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Şinasi Altıner'in hayatı, kızı Ayşe Beril Altıner tarafından kaleme alınarak romanlaştırıldı.

3 dönem milletvekilliği ile 51 ve 52. Hükümet dönemlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan 81 yaşındaki Şinasi Altıner'in Karabük'ün Kapaklı köyünde başlayan yaşamı, kızının 14 yıllık araştırması sonucu "Hayal Varsa" romanıyla kaleme alındı. Yenişehir Büyük Kulüp'te düzenlenen kitabın tanıtım toplantısında konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ayşe Beril Altıner'in babasının 81 yıllık yaşamını 14 senede ilmek ilmek işleyerek bir eser ortaya koyduğunu belirtti.

Eski Bakan Şinasi Altıner de, kitabı okuduktan sonra kendisini yeniden tanıdığını belirterek, doğuştan vefata kadar herkesin bir hikayesi olduğunu söyledi.

Ayşe Beril Altıner, kitap için çok uzun yıllar emek verdiğini ve bugünün hayalini kurduğunu anlattı.

Program, Vali Mustafa Yavuz'un eski Bakan Şinasi Altıner'e çocukluğunda kaybettiği kalemin anısına kendisine silgili kurşun kalem hediye etmesinin ardından müzik dinletisi ile sona erdi. Düzenlenen kitap tanıtım etkinliğine AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Kasım Gülpınar, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, 27. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, iş adamları ve davetliler katıldı. - KARABÜK