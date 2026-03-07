Haberler

Eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu

Güncelleme:
Adana'da yaşayan 45 yaşındaki Serap Göydeniz, çırak bulamayan eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu.

Üç çocuk annesi Göydeniz, 11 yıl önce ayakkabı tamirciliği yapan eşinin çırak bulamaması ve bulduklarının da performansından memnun kalmaması üzerine ona yardımcı olmaya karar verdi.

Göydeniz, eşinin de kendisine destek vermesiyle ekmek teknelerinin yolunu tuttu.

Eşi Halil Göydeniz'den ayakkabı tamirciliğinin inceliklerini öğrenen Göydeniz, bu konuda her geçen gün kendini geliştirerek ustalaştı.

Kocasının artık gönül rahatlığıyla dükkanı emanet ettiği Göydeniz, müşterilerle ilgilenip ayakkabı tamiri yapıyor.

"Eşim sayesinde çok güzel bir iş sahibi oldum"

Serap Göydeniz, AA muhabirine, eşinin çırak bulamamasıyla çok çalıştığını ve eve geç saatlerde döndüğünü söyledi.

Eşine bir nebze olsun yardımcı olabilmek amacıyla bu işe girdiğini anlatan Göydeniz, "Eşim sayesinde çok güzel bir iş sahibi oldum. Mesleği güzel öğrendim. İyi ki de gelmişim, iyi ki de böyle bir mesleğe sahip olmuşum. Eşimin her zaman destekçisiyim. Her zaman yanındayım." diye konuştu.

Göydeniz, mesleğe ilk başladığında biraz zorlandığını, eşinin yardımı ve sabrı sayesinde işin inceliklerini öğrendiğini ifade etti.

Yıllar sonra öğrendiği işi çok sevdiğini belirten Göydeniz, şunları kaydetti:

"Eşim işini çok seviyordu, aşıktı ben de öyle oldum. Gerçekten sevilecek bir işmiş. Bayanlar yapamaz diye bir şey yok, istedikten sonra her şey başarılır. Dükkana 2-3 sene boyunca geldim gittim. Ben de çok tedirgindim acaba yapabilir miyim diye ama artık eşim bana dükkanı bırakıp gidiyor. Hiçbir şekilde ne tedirginlik, heyecan, hiçbir olumsuzluk yok. Müşterilerle bayağı bir samimi oldum. Herkes beni tanıyor, biliyor, çok da rahatım."

