Esenyurt'ta düzenlenen 2. Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde Yeni Türkü grubu, en sevilen şarkılarını Esenyurtlular için söyledi. Festivalde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Yeni Türkü'yü önemli bir değer olarak nitelendirdi.

Esenyurt 2. Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivalinde Yeni Türkü fırtınası esti

İSTANBUL - Esenyurt'ta düzenlenen 2. Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivalinin üçüncü gününde sahneye çıkan Yeni Türkü grubu en sevilen şarkılarını Esenyurtlular için söyledi.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali devam ediyor. 40 ülkeden 500 sanat elçisinin katıldığı festivalin üçüncü gününde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da katılımıyla müzik grubu Yeni Türkü, Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkarak en sevilen şarkılarını Esenyurt'taki vatandaşlar için söyledi. Vatandaşların konsere yoğun ilgisi olurken sahneye çıkan Başkan Bozkurt, Yeni Türkü solisti Derya Köroğlu'na hediye plaket takdim ettikten sonra birlikte öz çekim yaparak fotoğraf çekildi.

"Biz Umut'un Şehriyiz"

Festivalde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Son zamanlarda Esenyurt'u birçok isimle çağırıyorlar ama biz 'Umut'un şehriyiz'. Biraz önce çocukluğumuzun şarkılarını dinledik. Benim ise gençlik şarkılarımdır. Ben üniversite yıllarımdan beri Yeni Türkü'yü dinlerim. Türkiye'nin önemli değerlerinden birisiniz. Sizi burada ağırlamış olmak bizim için onurdur" ifadelerini kullandı.