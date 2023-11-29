Esenler Film Festivali Başlıyor

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Esenler Film Festivali, 15-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında kısa film yarışması ve kısa film yapım desteği projeleri de yer alacak. Festivalde Filistin sinemasına dair bir seçki sunulacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, Osman Sınav, Ayla Algan ve Necip Sarıcı'ya onur ödülü verilecek.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Esenler Film Festivali, 15-19 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 10 eser ile Kısa Film Yapım Desteği'nde yarışacak 10 proje açıklandı.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, toplantıda yaptığı açıklamada, bir film platosu projesi üzerinde çalıştıklarını ve kısa sürede hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Kısa film ve belgesel gösterimleri için özel bir salonu sinemaseverlerle buluşturduklarını dile getiren Taşçı, "Bu alanda herhalde Türkiye'de başka yoktur. Bu özellikle bir ilçe belediyesi için çok değerli bir şey. Esenler Belediyesi kültür sanat alanında yaptığı çalışmalarla ciddi bir farkındalık oluşturuldu." dedi.

Taşçı, Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ile ekibine ve festivalde katkısı bulunanlara teşekkür etti.

"Filistin sinemasından bir seçki sunulacak"

Festival Genel Koordinatörü Muhammet Emre Yapraklı da etkinliğin bu sene film festivali olarak yoluna devam ettiğini belirterek, "Festival olma kararını aldık ve temamızı da umut temalı filmler seçkisi diye nitelendirdik. Festival olma kararını aldıktan sonra içeriğini çok sayıda etkinlikle doldurduk." dedi.

Festival programına ilişkin bilgi veren Yapraklı, şunları aktardı:

"Filistin sinemasına dair bir seçki ortaya koyacağız, Filistinli konuklarımız olacak. Aynı zamanda Filistin Sinemasına dair online bir panelimiz de olacak. Ortak yapım, dijital platformlar, Türk sinemasında umut temalı filmlerle ilgili panel ve söyleşilerimiz de yapılacak. Ayrıca sektör temsilcilerinin ve sinemacıların katıldığı çok kıymetli programlarımız olacak. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ndeki film gösterimlerinin yanı sıra 3 gün Atlas Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması'nda da gösterimlerimiz yapılacak."

Yapraklı, birbirinden kıymetli jüri üyelerinin festivalde görev yapacağına işaret ederek, "Bizi sevindiren bu yıl başkanımızın vizyonu ve festival ekibimizin çalışkanlığıyla birlikte dördüncüsünü düzenleyerek, bir istikrara kavuşmuş olmamız. Bu hem sinema dünyasını hem de bizleri çok sevindiriyor. Umarız bu istikrarımız önümüzdeki yıllarda da içerikleri dolu ve sinema dünyasına izler bırakacak şekilde devam eder. Bu sene kısa film yarışmasına 600'ün üzerinde film katıldı. Bu da sektörün Esenler Film Festivali'ne katılımıyla ilgili sevindirici bir gelişmeydi."

Kısa Film Yapım Desteği jüri üyesi, yapımcı Halil Kardaş ise "Yapımcı olduğumuz için genç ve yetenekli arkadaşlarla ilk filmler de çekiyoruz. Bu konularda ne zaman kapısını çalsak Esenler Belediyesi hiçbir zaman bizi boş döndürmedi." dedi.

Son zamanlarda bazı festivallerin sönükleşmeye başladığını bazılarınınsa yıldızının parladığını vurgulayan Kardaş, Esenler Film Festivali'nin uzun yıllar sürmesini, genç sinemacı, yönetmen ve yapımcıları desteklemeye devam etmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Finale kalan film ve projeler açıklandı

Önceki yıllarda gerçekleştirilen etkinliklerin görüntülerinin yanı sıra seçkideki filmlerden kesitlerin de gösterildiği toplantıda, konuşmaların ardından finalist film ve projeler açıklandı.

Kısa Film Yarışması'nda "Gözlerin", "Farklı Bir Yas", "Gece Babamızı Ararken", "Oyunbozan", "Teamül", "Satışçının Bir Günü", "Paket", "Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada", "Duvar" ve "Suriyeli Kozmonot" finale kaldı.

"Biçare", "Bir Yeni Etiket", "Cennet", "Face ID", "Geri Dönüşüm", "Hakikat Düğümü", "Kara Maden", "Prosedür", "Sudan Daha Koyu" ve "Tarife" projeleri ise Kısa Film Yapım Desteği için yarışacak.

Osman Sınav, Ayla Algan ve Necip Sarıcı'ya onur ödülü verilecek

Merhum oyuncu Hulusi Kentmen'in "Vefa Ödülü"ne değer görüldüğü festivalde, bu yılki "Onur Ödülleri" ise yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav, oyuncu Ayla Algan ve ses mühendisi Necip Sarıcı'ya verilecek.

Beş gün sürecek festival, söyleşi, panel, konser ve eğitim gibi özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Jüri başkanlığını oyuncu Perihan Savaş'ın üstlendiği Kısa Film Yarışması jürisi, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, yönetmen ve senarist Banu Sıvacı, yazar Yıldız Ramazanoğlu ve oyuncu Sinan Albayrak'tan oluşacak.

Festivalin "Kısa Film Yapım Desteği" jürisinde ise yapımcı Zeynep Koray, yapımcı Halil Kardaş ve yönetmen Can Ulkay'dan yer alacak.