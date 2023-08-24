Esenler Belediyesi Sanat Evi'nde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Her yıl binlerce Esenlerliyi sanatın farklı dallarıyla buluşturan Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Ücretsiz eğitimlerin verildiği kurslara kayıtlar 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Her yıl binlerce Esenlerliyi sanatın farklı dallarıyla buluşturan Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Ücretsiz eğitimlerin verildiği kurslara kayıtlar 5 Eylül'e kadar devam edecek.

7'den 70'e her yaştan kimseyi sanatın farklı renkleriyle buluşturan Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), bu sezon da binlerce kişiye ücretsiz eğitim fırsatı sunacak. Esenler'in kültür ve sanat hayatına yön veren ESEV, yeni dönemde 74 branş ile kapılarını sanatseverlere aralayacak. ESEV'de bu dönem el sanatları ve geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına, müzik branşlarından akademi ve okullara kadar pek çok başlıkta eğitim verilecek. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilecek eğitimlere ön başvuru için son gün 5 Eylül 2023.

Farklı branşlarda eğitim

ESEV kurs kayıtlarının ön değerlendirmesi ise 11-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Farklı branşlarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek dersler 18 Eylül'de başlayacak. ESEV'de eğitim almak isteyen kimseler kurslara www.esev.org adresi üzerinden başvurabilecek. - İSTANBUL