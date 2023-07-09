Eşekler Birinci Olmak İçin Yarıştı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında yapılan 'eşeğe düz binme', 'eşeğe ters binme' ve 'en güzel gözlü eşek' yarışmalarında eşekler ve binicileri renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmalarda dereceye giren eşek sahiplerine para ödülü verildi.

Eşekler birinci olmak için yarıştı

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde 'eşeğe düz binme', 'eşeğe ters binme' ve 'en güzel gözlü eşek' yarışmaları yapıldı. Yarışmada birincilik için koşan eşekler ve binicileri renkli görüntüler oluştururken, en güzel gözlü eşeği de temsili Nasreddin Hoca seçti.

Akşehir Belediyesi ve Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü'nce Nasreddin Hoca Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik öncesi protokol üyeleri, yarışmaya katılacak eşekler ve sahipleri ile halk dansları ekipleri bir kortej yaptı. Yarışlar öncesi şenliğe katılan halk oyunu ekipleri tarafından gösteriler sunuldu. 10 eşeğin katıldığı eşeğe düz binme yarışında İbrahim Vanlı'nın eşeği 1. oldu. Mevlüt Vanlı 2. olurken, Ali İbiş ise 3.'lüğü elde etti. Eşeğe ters binme yarışında biniciler eşeklere ters binerek bitiş çizgisine ulaşmaya çalışırken oldukça güç anlar yaşadı. Bu yarışmada da Mevlüt Vanlı eşeği ile 1. geldi. İbrahim Vanlı 2.'liği elde ederken, İbrahim Aslan ise 3. oldu.

Yarışmalarda son olarak en güzel gözlü eşek seçildi. Temsili Nasreddin Hoca'nın jüri başkanlığı yaptığı yarışmada jüri üyeleri en güzel gözlü eşeği seçmekte oldukça zorlandı. En güzel gözlü eşek yarışmasında Ali İbiş'in eşeği en güzel gözlü eşek seçildi. Yarışmalarda dereceye giren eşek sahiplerine para ödülü verildi.

Eşeğe ters binme yarışında 1. gelen Mevlüt Vanlı, "Memnuniyetle şenliğe geldik. Şenlikte yarışmalara katıldık, 1.'liği aldık. Vatandaşımızı şenlendirdik. Eşeğimin ismi Fadime, 25 yaşında. Arpayla, otla besliyorum. Her sene yarışmalara katılım sağlıyorum" dedi.

Eşek yarışlarını izleyen seyirciler ise yarışların heyecanlı ve güzel olduğunu, yarışları keyifle izlediklerini belirterek, Akşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.