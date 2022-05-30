Erzurumlu kadınlar kursta öğrendikleri tezhip sanatıyla aile bütçesine katkı sağlıyor - Haberler

Erzurum'un Aziziye ilçesinde açılan tezhip kursuna katılan 20 ev kadını, hem bu sanatı öğrendi hem de ürettikleri eserlerin satışıyla aile bütçelerine katkı sağladı.

İlçedeki Aziziye Halk Eğitim Merkezi'nde Aziziye Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü desteğiyle 4 ay önce tezhip sanatı kursu açıldı.

Bu kursa katılan ve ilk olarak çizim yaparak sanat öğrenmeye başlayan 20 ev kadını, yaklaşık 4 ay sonra çizdikleri tezhip, hat ve minyatürden oluşan 68 sanat eserle ilçedeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sergi açtı.

Kurs sonrası sertifikalarını alan ev hanımları, ürettikleri eserleri satarak aile bütçelerine katkı sağlamaya başladı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev hanımlarının kış günleri evdeki boş vakitlerini tezhip kursuna katılarak daha verimli geçirdiklerini belirterek, "Kadınlarımız bu kurslarla hem el becerilerini geliştirdi hem ciddi anlamda sanat öğrendi hem de aile bütçelerine katkı sağladı. Buradaki eserlerin tamamı el emeği göz nuru." dedi.

Merkezde tezhip noktasında ciddi anlamda üst düzey eserlerin sergilendiğini belirten Orhan, ev hanımlarına ve usta öğreticilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

El Sanatları Usta Öğreticisi Ayşe Aydın da kursa katılanların, hayatlarında hiç eline fırça almamış, tezhip sanatının farkında olmayan ev hanımlarından oluştuğunu söyledi.

Ev hanımlarının çok kabiliyetli ve becerikli olduğunu anlatan Aydın, "Çizgi çizerek bu yola başladık. Tezhip, sanat ve sabır demek. Eğitim ve kurs sonrası kadınlarımız baktığı her yerde tezhip, motif ve figürleri görebiliyor. 4 aylık çalışma sonucunda çok güzel işler ortaya çıktı." dedi.

Aydın, kursa katkı sunan Orhan'a teşekkür ederek, kursiyer kadınların sipariş alarak aile bütçelerine katkı sağladığını vurguladı.

Kursiyerlerden Figen Sever Erpolat ise kursun çok verimli geçtiğini belirterek, "Kursta birçok şey öğrendim, ilkokul öğrencisi gibi çizgilerle başladık. Hocamız sayesinde güzel eserler yaptık. Kurs bizlere moral oldu ve çok iyi geldi." dedi.

"Tezhip, terapi gibi ruhu dinlendiriyor"

Ev hanımı Şeyma Çelik, tezhip kursunun hayatına çok şey kattığını ifade ederek, "Çok mutluyuz, bütün ev hanımlarına hatta çalışanlara tezhibi tavsiye ederim. Tezhip, terapi gibi ruhu dinlendiriyor." diye konuştu.

Sergi açılışına Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, çeşitli kurumların müdürleri ile vatandaşlar katıldı.