Vali Baruş, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit jandarma uzman çavuş İbrahim Hakkı Sönmez ile şehit piyade uzman çavuş Nurettin Tokyürek'in ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenip Kurban Bayramı'nı kutlayan Baruş, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sağlık, huzur ve sabır temennisinde bulundu.

Vali Baruş, bayram ziyareti kapsamında kentte yaşayan gazi Muharrem Yırık ile gazi Mehmet Korkmaz'ı da evlerinde ziyaret etti.

Gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenen Baruş, Kurban Bayramı'nı kutladığı gazilere sağlık, huzur ve afiyet dileğinde bulundu.

Ziyaretlerde Vali Baruş'a, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökberk Kocaaliler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti.

Ziyaret sonrası şehit aileleri ve gazilere hediyeler verildi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
